У Чорному морі корабельне угрупування ворога збільшилося до трьох, загальний залп - до 16 "калібрів"
У Чорне море росіяни вивели ще один ракетоносій, наразі на чергуванні їх залишається три. Загальний залп сягає до 16 "калібрів"
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Буквально три години тому корабельне угрупування збільшилося. Додано до двох підводних, які чергували з ночі, один надводний ракетоносій. У цьому випадку загальний залп "Калібрів" збільшився до 16", - заявила Гуменюк.
Речниця також наголосила на тому, що сам факт нарощення ворогом сили та засобів, а, відповідно, й напруження, свідчить про те, що пауза, яку він тримав до цього, була спрямована на мобілізацію ресурсів для продовження ракетного терору.
Гуменюк закликала українців ставитися серйозно до сигналів повітряної тривоги.
- У ніч проти 2 липня у Києві, на Миколаївщині та Запоріжжі спрацювала ППО. У КМВА повідомили, що це перша атака іранськими дронами по столиці з початку місяця і за останні 12 днів. Силами й засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.
- На ранок в Україні оголосили масштабну тривогу. Тоді у більшості областей повідомляли про ракетну небезпеку.
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