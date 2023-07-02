Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Буквально три години тому корабельне угрупування збільшилося. Додано до двох підводних, які чергували з ночі, один надводний ракетоносій. У цьому випадку загальний залп "Калібрів" збільшився до 16", - заявила Гуменюк.

Речниця також наголосила на тому, що сам факт нарощення ворогом сили та засобів, а, відповідно, й напруження, свідчить про те, що пауза, яку він тримав до цього, була спрямована на мобілізацію ресурсів для продовження ракетного терору.

Гуменюк закликала українців ставитися серйозно до сигналів повітряної тривоги.