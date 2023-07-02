Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За даними ПС ЗСУ, о 06:58 було зафіксовано 7 бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок в Росії. Стратегічна авіація РФ може нести ракети, однак про пуски поки що не повідомлялося.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!" - наголосили в Повітряних силах.

Крім цього, згодом там повідомили про ракетну небезпеку в Київській області.

О 08:10 у Повітряних силах ЗСУ оголосили відбій ракетної небезпеки по областях.