В Україні оголосили масштабну тривогу. Повідомляють про ракетну небезпеку
Вранці, 2 липня, після нічної ворожої атаки дронами у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Цього разу є загроза ракетних ударів
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
За даними ПС ЗСУ, о 06:58 було зафіксовано 7 бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок в Росії. Стратегічна авіація РФ може нести ракети, однак про пуски поки що не повідомлялося.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!" - наголосили в Повітряних силах.
Крім цього, згодом там повідомили про ракетну небезпеку в Київській області.
О 08:10 у Повітряних силах ЗСУ оголосили відбій ракетної небезпеки по областях.
- У ніч проти 2 липня у Києві, на Миколаївщині та Запоріжжі спрацювала ППО. У КМВА повідомили, що це перша атака іранськими дронами по столиці з початку місяця і за останні 12 днів. Силами й засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.
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