Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог не припиняє терор мирних населених пунктів, продовжуючи шантаж техногенними катастрофами. Рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації в країні адептами "руського миру" і пропагандистами ерефії, досить високий. Не ігноруйте попередження про небезпеку, за сигналами тривог дійте чітко за алгоритмом, будьте пильні і зосереджені. Не панікуємо і не інформуємо ворога про розташування, рух і імовірні дії наших підрозділів. А ось рух і осередки ворожого війська просимо повідомляти нам негайно", - пишуть у "Півдні".

Росіяни вдвічі зменшили корабельне угруповання в Чорному морі. Маневрують 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії. Агресор тримає напоготові 24 ракети "Калібр".

У вівторок, 27 вересня, танковий взвод РФ намагався наступати на напрямку Чкалове – Безіменне, поблизу кордону Миколаївської області.

Українська ППО знищила російський штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10"

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