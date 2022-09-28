У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів. Напоготові 24 крилаті ракети
Російський агресор зменшив кількість кораблів у Чорному морі, зараз вздовж кримського узбережжя маневрують 6 одиниць з їхнього флоту
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог не припиняє терор мирних населених пунктів, продовжуючи шантаж техногенними катастрофами. Рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації в країні адептами "руського миру" і пропагандистами ерефії, досить високий. Не ігноруйте попередження про небезпеку, за сигналами тривог дійте чітко за алгоритмом, будьте пильні і зосереджені. Не панікуємо і не інформуємо ворога про розташування, рух і імовірні дії наших підрозділів. А ось рух і осередки ворожого війська просимо повідомляти нам негайно", - пишуть у "Півдні".
Росіяни вдвічі зменшили корабельне угруповання в Чорному морі. Маневрують 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії. Агресор тримає напоготові 24 ракети "Калібр".
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