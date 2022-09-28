Південний фронт: Російські танки наступали на напрямку Чкалове – Безіменне. Один - підірвався, два - відступили
У вівторок, 27 вересня, танковий взвод РФ намагався наступати на напрямку Чкалове – Безіменне, поблизу кордону Миколаївської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні залишається напруженою, розвиток її досить динамічний, але контроль Сил оборони переважає. Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні діючих підрозділів, але намагається підтягувати резерви з кримського напрямку", - пишуть у "Півдні".
Танковий взвод РФ намагався наступати на напрямку Чкалове – Безіменне, поблизу адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили.
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