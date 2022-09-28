ППО збила російський штурмовик Су-25
Українська ППО за добу, 27 вересня, знищила російський штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Російський агресор продовжує обстрілювати позиції ЗСУ з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів.
За добу, 27 вересня, Росія завдала 3 авіаційних і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі. Агресор був націлений на Березнегувате, Миколаївської області, Одещину та Кривий Ріг.
Українська авіація завдала по росіянах 5 ударів. Підрозділи ППО знищили безпілотник "Орлан-10" в Херсонському районі, а у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.
- У вівторок, 27 вересня, танковий взвод РФ намагався наступати на напрямку Чкалове – Безіменне, поблизу кордону Миколаївської області.
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