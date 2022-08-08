Про це у фейсбук пише ОК "Південь".

"Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 ВДК", - йдеться в повідомленні.

Також ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, особливо на окупованих територіях. Пропагандисти поширюють інформацію щодо масованих обстрілів Збройними силами України й аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації. Таким чином ворог намагається налаштувати місцеве населення проти Сил оборони України.

Тим часом загроза ракетних ударів та обстрілів саме ворожими силами нікуди не зникла.

"В сучасних умовах варто розуміти, що це може і посилитись. Не нехтуйте власною безпекою, не наражайте себе на невиправданий ризик. Будьте свідомі і пильні", - радять в ОК "Південь".

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