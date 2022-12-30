У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "калібрів", – ВМС
У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 30 грудня перебуває один ворожий носій "калібрів" із загальним залпом вісім ракет
Про це йдеться в повідомленні ВМС.
"Станом на сьогодні на 11:00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр". Загальний залп становить 8 ракет", - зазначили у ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі – дев'ять. З них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп яких становить 72 ракети, розповіли військові.
- 29 грудня Росія здійснила десяту масштабну ракетну атаку на Україну.
- 20 грудня член оборонного комітету Верховної Ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "калібр" на місяць на тих складниках, які має.
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