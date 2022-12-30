Про це йдеться в повідомленні ВМС.

"Станом на сьогодні на 11:00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр". Загальний залп становить 8 ракет", - зазначили у ВМС.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі – дев'ять. З них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп яких становить 72 ракети, розповіли військові.

29 грудня Росія здійснила десяту масштабну ракетну атаку на Україну.

20 грудня член оборонного комітету Верховної Ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "калібр" на місяць на тих складниках, які має.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb