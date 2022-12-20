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РФ виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має, - член оборонного комітету ВР Чернєв

20 грудня, 2022 вiвторок
21:03
війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"За нашими даними, саме ракет "Калібрів" виробляється до 30 на місяць - на тих складниках, які вони зараз мають. Це невелика кількість, але все одно проблемна для нас. Бо ми бачимо, скільки вони запускають щоразу. росіяни хапатимуться за кожну можливість продовжити терор проти нашої енергосистеми", - сказав Чернєв.

Член оборонного комітету наголосив, що нині важливо посилити контроль за виконанням санкційних обмежень РФ, аби також завадити виробляти боєприпаси.

"Можливості Росії завдяки санкціям зменшуються з кожним днем. Та, на жаль, на сьогодні у ворога є шляхи обходу санкцій щодо виготовлення зброї. Також Росія може використовувати українські складники, які були передані ще до 2014 року", - додав Чернєв.
  • Reuters та RUSI опублікували розслідування, за яким упродовж останніх 7 місяців РФ отримала комп'ютерні та електронні компоненти на $2,6 млрд. $777 млн із цієї продукції виготовили західні фірми, чиї мікросхеми знайшли в російських системах зброї в Україні.
  • 8 грудня повідомлялося, що правоохоронці викрили українське підприємство у Вінниці, яке експортувало до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки під час воєнного стану.  
  • 15 грудня Росія вперше з 9  грудня вивела на бойове чергування в Чорному морі носія крилатих ракет "Калібр".  
  • Reuters пише, що Росія попри санкції купує більшість деталей для дронів "Орлан" за кордоном. Ланцюг постачання компонентів для БПЛА "Орлан-10" охоплює весь світ, логістичний слід закінчується в Спеціальному технологічному центрі в Санкт-Петербурзі. 

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Росія
російська армія
санкції проти Росії
окупанти
ракетний удар
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