Про це мовиться на Reuters Investigates.

За даними Reuters та лондонського оборонного аналітичного центру, комп'ютерні компоненти й техніка надалі надходять до Росії.

Зазначається, що за 7 місяців РФ отримала комп'ютерні та електронні компоненти, які вартували щонайменше $2,6 млрд. $777 млн із цієї продукції виготовили західні фірми, їхні мікросхеми знайшли в російських системах зброї в Україні.

Зокрема в обхід санкцій до Росії доставили свої товари американські компанії Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc., а також німецька Infineon AG.

Також розслідування містить дані про реалізацію схем обходу обмежень: для цього використовують фірми, які створили в Туреччині й Гонконзі.

"Митні документи, які Reuters придбав у трьох комерційних постачальників, не вказують на точний тип напівпровідників та інших електронних виробів, а також не показують, що відбувається з компонентами, коли вони прибувають до Росії", - додають у Reuters. Проте в матеріалі є свідчення проросійських імпортерів ТОВ "Фортап" у Санкт-Петербурзі й ТОВ "Титан-Мікро" в Москві.

Інформаційне агентство Reuters звернулося по коментарі до компаній, які постачали заборонену продукцію до РФ. Стверджується, що низка з них "дуже серйозно" вивчає питання й дані, надані Reuters з російських митних документів.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що 9-й пакет санкцій ЄС обмежить доступ Росії до безпілотників, роботу ще трьох банків та ефір чотирьох каналів пропаганди. Також до списку увійшли майже 200 осіб. Видання Politico зокрема інформувало: згідно з проєктами обмежувальних заходів санкційного пакета, буде заборонено експорт у РФ ноутбуків і камер.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb