"Має тенденцію до загострення": Сирський про ситуацію на фронті

Про це Сирський повідомив у facebook.

Він виступив на 21 засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн, та доповів про ситуацію в Україні.

"Я своєю чергою поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - йдеться у повідомленні.

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Сирський також подякував учасникам коаліції, зокрема міністру оборони США Ллойду Остіну, за підтримку України та ЗСУ.