"Має тенденцію до загострення": Сирський про ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у суботу, 27 квітня, заявив, що ситуація на фронті складна і має тенденцію до загострення
Про це Сирський повідомив у facebook.
Він виступив на 21 засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн, та доповів про ситуацію в Україні.
"Я своєю чергою поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - йдеться у повідомленні.
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Сирський також подякував учасникам коаліції, зокрема міністру оборони США Ллойду Остіну, за підтримку України та ЗСУ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін у виступі на засіданні групи "Рамштайн" зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо.
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