Приїхали з'ясувати стосунки: на Житомирщині вчитель порізав ножем своїх колишніх учнів

Про це інформують поліція Житомирщини та Житомирська обласна прокуратура.

Вказано, що інцидент стався у селі Луковець Житомирської області увечері 25 квітня. Місцева жителька повідомила поліцію, що неподалік магазину двоє хлопців отримали ножові поранення від незнайомця.

За даними слідства, двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, щоб з’ясувати стосунки. Один з них заявив, що 23-річний вчитель залицявся до його дівчини. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Одного з хлопців, 17-річного жителя селища Хорошева, чоловік декілька разів вдарив ножем у живіт. Він помер на місці. Іншого, 18-річного мешканця села Краївщина, вчитель вдарив ножем у спинку: він наразі перебуває у реанімації, медики борються за його життя.

Правоохоронці розшукали вчителя та затримали. Також у нього вилучили ніж, який, ймовірно, був знаряддям вбивства.

Чоловікові повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

"Слідство клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Поліція Житомирщини