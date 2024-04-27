Була 6 днів без їжі та води: у США подружжя випадково відправило кішку у зворотній посилці Amazon

Про це пише Business Insider.

Вказано, що власниця помітила зникнення кішки, на ім'я Галена, і тиждень разом із родиною та друзями обшукувала будинок та околиці, сподіваючись її знайти. Згодом вона отримала повідомлення, що хтось відсканував чіп кішки, а потім із жінкою зв'язався ветеринар.

Він розповів, що кішку знайшли в посилці з Amazon разом із п'ятьма парами черевиків. Дорогою з Юти до Каліфорнії тварина була без води та їжі шість днів, втім, вона була у доброму здоров'ї.

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"Спочатку я їй не повірила і подумала, що це якийсь розіграш", - розповіла жінка, зазначивши, що кішка випадково застрибнула в коробку та сховалася там.

Пізніше подружжя поїхало до Каліфорнії та забрало кішку додому.