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Головна Наука Австралійські вчені дослідили взаємозв'язок між власниками котів та шизофренією

Австралійські вчені дослідили взаємозв'язок між власниками котів та шизофренією

9 грудня, 2023 субота
13:58
Наука скажений кіт

Згідно з новим дослідженням, наявність кота як домашнього улюбленця може потенційно подвоїти ризик розвитку розладів, пов'язаних із шизофренією

Про це повідомляє Science Alert.

Австралійські вчені проаналізували 17 досліджень, опублікованих за останні 44 роки в 11 країнах, включаючи США та Великобританію.

"Ми виявили зв'язок між широким визначенням володіння котами та підвищеним ризиком розвитку розладів, пов'язаних з шизофренією", - пише психіатр Джон МакГрат та його колеги з Квінслендського центру досліджень психічного здоров'я.

Ідея про те, що володіння котами може бути пов'язане з ризиком розвитку шизофренії, була висунута в дослідженні 1995 року, де причиною вважався вплив паразита під назвою Toxoplasma gondii. Але дослідження на сьогодні дало неоднозначні висновки.

Дослідження виявили, що перебування в оточенні котів у дитинстві може підвищити ймовірність розвитку шизофренії, проте не всі дослідження виявили цей зв'язок.

T. gondii - здебільшого нешкідливий паразит, який може передаватися через недостатньо приготоване м'ясо або забруднену воду. Укус зараженої кішки або фекалії зараженої кішки також можуть передавати T. gondii.

Потрапляючи в організм, T. gondii може проникати в центральну нервову систему і впливати на нейромедіатори. Паразита пов'язують зі змінами особистості, появою психотичних симптомів та деякими неврологічними розладами, включаючи шизофренію.

"Після коригування коваріантів ми виявили, що люди, які контактують з котами, мають приблизно вдвічі вищі шанси на розвиток шизофренії", - пише команда дослідників.

Висновки були непослідовними в різних дослідженнях, але ті, що були якіснішими, припускали, що асоціації в нескоригованих моделях могли бути зумовлені факторами, які могли вплинути на результати.

Дослідження, проведене в США, в якому взяли участь 354 студенти-психологи, не виявило зв'язку між наявністю кота і показниками шизотипії. Однак ті, хто отримував укуси котів, мали вищі показники порівняно з тими, хто цього не робив.

Дослідники погоджуються, що необхідні додаткові та ширші дослідження, перш ніж ми зможемо зробити остаточні висновки.

"На закінчення, наш огляд підтверджує зв'язок між володінням котами та розладами, пов'язаними з шизофренією", - підсумували дослідники.

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Світ
Здоров'я
Австралія
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