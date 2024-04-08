Як попросити вибачення у кішки, коли образа вже призвела до калюжі в ліжку господаря: корисні поради
Кішки норовливі й мстиві. Якщо не попросити в них вибачення, потім можна не дивуватися дрібним пакостям
На що можуть образитися вихованці
Нерви здають у власників через нічний котячий ґвалт. У такому разі заспокоїти кота може легкий душ або бесіда з наріканнями. Проте іноді коти й кішки поводяться так, ніби навмисне хочуть нашкодити й отримати на горіхи. Ніколи не вгадаєш, чому образився чотирилапий.
Фото: pixabay.comНевдоволення може набути фізичної форми у вигляді калюжі в ліжку господаря або інших продуктів життєдіяльності в парі святкових туфель.
Причому образити улюбленця можна швидко, випадково, а не лише під час профілактичної розмови.
Фото: bbc.com
Ви могли випадково наступити на лапу, прищемити хвіст дверима, випадково облити водою, забути погодувати й таке інше, а пухнастий цього не забуде.
Необережність може спричинити неприємні наслідки для власника, якщо потім не задобрити вихованця.
Як просити вибачення
Якщо тварина не дає взяти себе на руки, залишиться тільки сісти поруч із нею, сказати щось підбадьорливе, заспокійливе, погладити.
Фото: з відкритих джерелІншими словами, тварина повинна переконатися, що найстрашніше вже позаду, ви не зробили їй шкоду навмисне і нічого поганого статися вже не повинно.
По можливості потрібно пригостити кота чимось смачним, взяти на руки, і якщо він починає мурчати, значить, усе гаразд.
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