Як попросити вибачення у кішки, коли образа вже призвела до калюжі в ліжку господаря: корисні поради

На що можуть образитися вихованці

Нерви здають у власників через нічний котячий ґвалт. У такому разі заспокоїти кота може легкий душ або бесіда з наріканнями. Проте іноді коти й кішки поводяться так, ніби навмисне хочуть нашкодити й отримати на горіхи. Ніколи не вгадаєш, чому образився чотирилапий.

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Невдоволення може набути фізичної форми у вигляді калюжі в ліжку господаря або інших продуктів життєдіяльності в парі святкових туфель.

Причому образити улюбленця можна швидко, випадково, а не лише під час профілактичної розмови.

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Ви могли випадково наступити на лапу, прищемити хвіст дверима, випадково облити водою, забути погодувати й таке інше, а пухнастий цього не забуде.

Необережність може спричинити неприємні наслідки для власника, якщо потім не задобрити вихованця.

Як просити вибачення

Якщо тварина не дає взяти себе на руки, залишиться тільки сісти поруч із нею, сказати щось підбадьорливе, заспокійливе, погладити.

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Іншими словами, тварина повинна переконатися, що найстрашніше вже позаду, ви не зробили їй шкоду навмисне і нічого поганого статися вже не повинно.

По можливості потрібно пригостити кота чимось смачним, взяти на руки, і якщо він починає мурчати, значить, усе гаразд.