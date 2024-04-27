Чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів: відповідь Міноборони

Про це в етері телемарафону розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він наголосив, що повістка жодним чином не забороняє приходити в рекрутинговий центр для пошуку вакансії та бажаної посади в ЗСУ. Бежевець наголосив, що йдеться про наявність повістки для звірки облікових даних.

Читайте також: Як зробити так, щоб люди йшли до війська: розповідає командир роти батальйону "Вовки да Вінчі" Ябчанка

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, - ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, - навіть після цього людина може прийти й пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", - розповів він.

Читайте також: "Ми гарантуємо, що кандидат 100% потрапить до нас", – керівник рекрутингового центру 3-ї штурмової бригади