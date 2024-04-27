Чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів: відповідь Міноборони
У Міністерстві оборони заявили, що громадяни, які отримали повістку, можуть звертатися до рекрутингових центрів
Про це в етері телемарафону розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Він наголосив, що повістка жодним чином не забороняє приходити в рекрутинговий центр для пошуку вакансії та бажаної посади в ЗСУ. Бежевець наголосив, що йдеться про наявність повістки для звірки облікових даних.
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"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, - ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, - навіть після цього людина може прийти й пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", - розповів він.
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- 12 лютого у Львові відбулося відкриття першого в Україні рекрутингового центру, куди можна прийти і дізнатися всю інформацію про армію, сили оборони та про вакансії.
- 19 березня у Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр.
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