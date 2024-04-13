Як зробити так, щоб люди йшли до війська: розповідає командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі" Ябчанка

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Мені видається, що найкорисніше, що я можу зробити в цій ситуації, - це просто піти й спілкуватися безпосередньо з людьми. Я уже, мабуть, третій тиждень роблю це й коли військові спілкуються з громадянами відверто про ті речі, які громадян лякають, а найважливіше - спілкуються на предмет речей, які громадяни хотіли б не помічати. Наприклад, те, що насправді зараз ситуація вкрай важка. Я розумію, втомилися всі й втомилися військові. Давайте більше спілкуватися з цього приводу одне з одним - це те, що можу робити я", - пояснив військовий.

Ябчанка наголосив, що некоректне бронювання від мобілізації може призвести до непоправних наслідків для всіх у майбутньому.

"Стосовно цирку і справедливості. Дивіться, в мене це теж викликає відчуття несправедливості, але я дещо по-інакшому дивлюсь на це питання. Тут не в тому плані - справедливо чи несправедливо, що один воює - другий не воює. Тут є важливіша історія: якщо ми зазнаємо поразки, то і тому, хто воює, і тому, хто не воює, буде непереливки. Я не готовий казати, скільки це все триватиме, але рано чи пізно він (ворог, - ред.) закінчиться швидше, ніж ми. Щобільше, у нас немає іншого виходу, бо якщо ми зазнаємо поразки, то тоді в нас будуть набагато менші шанси залишитися в живих, ніж піти зараз з ними воювати. Відповідно я дію з огляду на ось такий погляд на речі й тому йду, спілкуюся з цими людьми", - сказав військовий.

Читайте також: Лиховій: Бронюючи циркачів, Мінкульт лише виконує документ Кабміну

Ябчанка переконаний, що воювати - це святий обов'язок кожного громадянина, проте у нього є право обирати, де саме нести службу.

"Я розповідаю людям, як воно там, і люди ставлять мені запитання, що їм робити, аби потрапити до нас, і що їм робити для того, аби, потрапивши до нас, залишитись живим, - це розмова дорослих людей. Я розповідаю про те, як там все влаштовано: добробат - це рівний з рівним; коли ти розповідаєш, чим саме ви воюєте, коли ти розповідаєш про медичну службу, я розповідаю про наземні роботизовані комплекси, про безпілотні літальні апарати й про те, що ми цим воюємо. Є високі шанси, що ці люди воюватимуть пліч-о-пліч з нами і є неспівмірно вищі шанси, що ці люди залишаться живі, якщо воюватимуть з нами, ніж якщо ми зазнаємо поразки у цій війні", - підсумував він.

Командир роти "Гонор" добровольчого батальйону "Вовки Да Вінчі" запрошує охочих поспілкуватися долучитися до розмови в Українському католицькому університеті 14 квітня о 14:00.