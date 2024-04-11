Щоправда, кейс вузький і називається "Працівників "Пересувного цирку України" забронювали від мобілізації".

Але зверніть увагу: попереднього разу ви так само пожвавлювалися з цього приводу, коли футболістів ФК "Оболонь" забронювали від мобілізації, бо це "критично важливе" для економіки підприємство".

Я пояснював і тоді, і нагадаю зараз. Проблема не в Мінкульті (який, авжеж, паралельно бронює і телеканали з "Єдиного телемарафону"). І не в Мінспорті. І не в Мінекономіки.

Проблема — в нормативній базі нинішньої мобілізації. Яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей могли відмазатися від війська, а не щоб посилити його. І проблема в ставленні до мобілізації більшості з тих, хто лишається в тилу.

Є така постанова Кабінету Міністрів №76 від 27.01.2023, яка встановлює порядок бронювання від призову за мобілізацією. Вона є у відкритому доступі, почитайте. Цілком може бути, що ви теж (або ваші рідні та близькі) заброньовані, відповідно до 76-ї постанови.

Читайте також: Чому олігархічні канали є критично важливими для економіки

У цьому документі перелічені умови, з якими на визнання "критично важливим для економіки підприємством" та, відповідно, бронювання від призову можуть претендувати чи не всі охочі — працівники заводів, фабрик, супермаркетів, футбольних клубів, агропідприємств, бензозаправок, телеканалів, хорових колективів, ТОВок, ГОшок і — так — пересувних цирків також.

Працюй у колективі, плати податки, відповідай хоча б трьом критеріям із восьми, подавай заявку, посилай співробітників на ВЛК — і претендуй на законну відстрочку від мобілізації.

Це реалії. Як я розумію, дотриматися визначених постановою критеріїв і пройти затвердження досить нескладно. Мінекономіки й Генштаб просто виконують те, що визначено урядом.

Для мене незбагненно, як це корелюється із реальною ситуацією на фронті, коли у смугах оборони деяких підрозділів замість десятків людей сидять одиниці. І деякі ВОПи існують лише в умовних позначеннях.

Тому лінія фронту і "динамічна", це означає, що вона потроху сунеться на захід.

Для мене незбагненно, як у таких умовах можна пів року ялозити зміни до закону про мобілізацію. Тих політиків та депутатів, які його вихолощують і торпедують спамом правок, по-хорошому давно мало б запресувати СБУ — за антидержавну діяльність і підрив обороноздатності.

Для мене незбагненно, як можна нарікати на Конгрес США, який не приймає свій закон і не дає нам черговий пакет допомоги, якщо в нас досі не ухвалено власний дієвий закон про мобілізацію. І якщо в нас 76-та постанова Кабміну саме така, яка є.

Тому, звичайно, можна й далі щоразу кепкувати з приводу чергового бронювання від призову циркачів, футболістів або телемарафонщиків.

Читайте також: Бронь для цирків? А де пріоритети?..

Але краще почати серйозну розмову про те, що зміна нормативної бази та законодавства щодо мобілізації, посилення цих норм, відмова від толерування ухилянтів, викорінення антимобілізаційних спільнот — це базові умови виживання держави. Нашої з вами, Української.

Якщо в цих питаннях не буде зрушень — великі зрушення можуть відбутись по лінії фронту. З усіма наслідками, які звідси витікають.

Можна отримати від партнерів купу зброї. Можна нарити купу окопів. Можна задонатити, закупити й виробити мільйони дронів. Але ні зброя, ні окопи, ні дрони не воюють самі, без людей.

Наприкінці минулого літа я про це почав попереджати. Тепер про це багато говорить в ефірах Євген Дикий.

З того часу не мав очікуваного вами успіху український наступ. Зате мав успіх ворог — в Авдіївці, Мар'їнці, Ласточкиному, Сєверному, Степовому, Орлівці, Побєді, Тоненькому, Іванівському і т.д.

Ну, почекаймо і подивімося, що і де буде ще через сім місяців.

Але краще все-таки не чекати.

Джерело

Про автора. Дмитро Лиховій, український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.