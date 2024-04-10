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OPINION

Бронь для цирків? А де пріоритети?..

Володимир Горбач
10 квітня, 2024 середа
14:03
Погляд Володимир Горбач

Я писав про телебачення і читав про бронювання від мобілізації для працівників єдиного телемарафону, і навіть цирків

Цирки, правда, не єдині, а різні. Але не суть. Суть у тому, що це все віднесено до критичної інфраструктури. Я можу погодитися з тим, що культура, як і наука, це національне надбання. Ще спорт, ті хто представляють націю на міжнародній арені.

Але є одне але, пріоритетність. Усе-таки в умовах екзистенційної загрози пріоритетом має бути те що цю загрозу стримує тут і тепер.

Крім Сил оборони України це ще і їхній тил передусім ті, хто виробляє усе необхідне для них: зброю, техніку, боєприпаси, забезпечують одягом і їжею, будують укріплення тощо.

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Так от, за моїми даними, підприємства ВПК не мають такої розкоші у питанні бронювання своїх працівників, як вищезазначені, при всій до них повазі. Якщо ці підприємства не є державними, а приватними.

Ще раз. Держава бронює працівників Укроборонпрому, чи як він зараз називається, і не робить цього з працівниками приватних підприємств, які часто приносять більше користі для Сил оборони.

Бо їх, по-перше, більше. Вони, по-друге, сучасніші, заточені під інновації. І по-третє, мобільніші, швидше відгукуються на потреби війни. І їм теж потрібні працівники, кваліфіковані й багато.

І загалом, для підприємств наших ВПК якихось ідіотських бюрократичних правил більше, ніж для цирку.

Наприклад, виробники дронів, які постачають свою продукцію напряму в бойові частини, не можуть забронювати своїх працівників, бо військова частина не є державним замовником. Те саме з благодійними фондами.

Або має не бути не менше 50% продукції для держзамовника за звітний період, інакше також відмовляють у бронюванні.

З цим треба щось робити. Бо перемога у сучасних умовах залежить не лише від сили духу і виучки воїнів, а й від того чим вони оснащені та озброєні.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
ВПК
Війна з Росією
безпілотник
зброя для України
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