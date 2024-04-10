Цирки, правда, не єдині, а різні. Але не суть. Суть у тому, що це все віднесено до критичної інфраструктури. Я можу погодитися з тим, що культура, як і наука, це національне надбання. Ще спорт, ті хто представляють націю на міжнародній арені.

Але є одне але, пріоритетність. Усе-таки в умовах екзистенційної загрози пріоритетом має бути те що цю загрозу стримує тут і тепер.

Крім Сил оборони України це ще і їхній тил передусім ті, хто виробляє усе необхідне для них: зброю, техніку, боєприпаси, забезпечують одягом і їжею, будують укріплення тощо.

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Так от, за моїми даними, підприємства ВПК не мають такої розкоші у питанні бронювання своїх працівників, як вищезазначені, при всій до них повазі. Якщо ці підприємства не є державними, а приватними.

Ще раз. Держава бронює працівників Укроборонпрому, чи як він зараз називається, і не робить цього з працівниками приватних підприємств, які часто приносять більше користі для Сил оборони.

Бо їх, по-перше, більше. Вони, по-друге, сучасніші, заточені під інновації. І по-третє, мобільніші, швидше відгукуються на потреби війни. І їм теж потрібні працівники, кваліфіковані й багато.

І загалом, для підприємств наших ВПК якихось ідіотських бюрократичних правил більше, ніж для цирку.

Наприклад, виробники дронів, які постачають свою продукцію напряму в бойові частини, не можуть забронювати своїх працівників, бо військова частина не є державним замовником. Те саме з благодійними фондами.

Або має не бути не менше 50% продукції для держзамовника за звітний період, інакше також відмовляють у бронюванні.

З цим треба щось робити. Бо перемога у сучасних умовах залежить не лише від сили духу і виучки воїнів, а й від того чим вони оснащені та озброєні.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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