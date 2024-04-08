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Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації

8 квітня, 2024 понедiлок
19:51
Суспільство цирк

Міністерство культури та інформаційної політики України додало до переліку критично важливих підприємств та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період цирки, зокрема Пересувний, Національний цирки України, а також Державну циркову компанію України, через що співробітників забронюють від мобілізації

Про це свідчать відповідні накази, оприлюднені на сайті Мінкульту.

Відомство також надало статус критично важливих підприємств Львівському, Криворізькому, Харківському, Дніпровському й Одеському державним циркам. Водночас рішення міністерства поширюється на Державну циркову компанію України, Національний та Пересувні цирки України.

У наказах зазначено, що усі підприємства відповідають вимогам критично важливих для економіки. Таким чином, працівники вищезазначених цирків отримають бронювання від мобілізації.

  • 8 квітня стало відомо, що телеканали, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", мають статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Теги:
Культура
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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