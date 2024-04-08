Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації

Про це свідчать відповідні накази, оприлюднені на сайті Мінкульту.

Відомство також надало статус критично важливих підприємств Львівському, Криворізькому, Харківському, Дніпровському й Одеському державним циркам. Водночас рішення міністерства поширюється на Державну циркову компанію України, Національний та Пересувні цирки України.

У наказах зазначено, що усі підприємства відповідають вимогам критично важливих для економіки. Таким чином, працівники вищезазначених цирків отримають бронювання від мобілізації.