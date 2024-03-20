У Запоріжжі запрацював другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ
У вівторок, 19 березня, у Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр, куди можна прийти і дізнатися всю інформацію про армію, сили оборони та про вакансії
Про це повідомляє Міноборони.
Рекрутинговий центр у Запоріжжі запрацював за адресою бульвар Центральний, 27, і є результатом спільної роботи Міністерства оборони України, Генштабу та Запорізької обласної військової адміністрації.
Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони, йдеться у повідомленні.
Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську.
"Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію. Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах", - пояснив під час відкриття уповноважений міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Зазначається, що вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у більш ніж пів десятка формувань. Йдеться і про підрозділи сил ТРО, і Нацгвардію, Морську піхоту тощо.
Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави, кажуть в Міноборони.
У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна, запевнили у відомстві.
"Наша мета створити мережу таких центрів, щоб кожна людина, яка шукає себе як захисник вітчизни, яка розуміє, що треба долучатися до захисту вітчизни, могла сюди прийти і зʼясувати всі повʼязані з цим питання. Рекрутинг - це найперше про добровільне долучення до захисту батьківщини. Це перша вхідна точка між громадянином і ЗСУ", - додав Бежевець.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що для ЗСУ надзвичайно важливо якісно набрати військовослужбовців.
"Відкриття цього інноваційного центру рекрутингу - це відповідь і розв'язання цього питання, за що хочу подякувати міністерству оборони і всім причетним до відкриття до сервісу", - зауважив він.
Фото: https://www.mil.gov.ua/
- У понеділок, 12 лютого, у Львові відбулося відкриття першого в Україні рекрутингового центру, куди можна прийти і дізнатися всю інформацію про армію, сили оборони та про вільні вакансії.
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