В Одесі відбулася щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа
У суботу, 27 квітня, в Одесі відбулася традиційна великодня реконструкція, присвячена останнім земним дням Христа
Про це повідомляє Українська Служба Інформації.
Щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа пройшла у середмісті Одеси.
Вздовж Дерибасівської пройшли люди, перевдягнені у римських легіонерів, та героїв євангельської історії. Під час заходу одесити мали змогу побачити таємну вечерю апостолів, суд Пілата і хресний шлях Ісуса Христа.
Організатором реконструкції є благодійний фонд "Добрий Самарянин", який проводить подібний захід уже вдесяте.
Фото: usionline/Ніна Ляшонок
Фото: usionline/Ніна Ляшонок
Фото: usionline/Ніна Ляшонок
Фото: usionline/Ніна Ляшонок
Фото: usionline/Ніна Ляшонок
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