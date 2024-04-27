В Одесі відбулася щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа

Про це повідомляє Українська Служба Інформації.

Щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа пройшла у середмісті Одеси.

Вздовж Дерибасівської пройшли люди, перевдягнені у римських легіонерів, та героїв євангельської історії. Під час заходу одесити мали змогу побачити таємну вечерю апостолів, суд Пілата і хресний шлях Ісуса Христа.

Організатором реконструкції є благодійний фонд "Добрий Самарянин", який проводить подібний захід уже вдесяте.

Фото: usionline/Ніна Ляшонок

Фото: usionline/Ніна Ляшонок

Фото: usionline/Ніна Ляшонок

Фото: usionline/Ніна Ляшонок

Фото: usionline/Ніна Ляшонок