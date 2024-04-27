Зроблена із 33 куль: в Одесі до Великодня відкрили експозицію італійських та місцевих митців
На Думській площі в Одесі відкрили тимчасову експозицію спільного артпроєкту місцевих та італійських митців, яка зроблена з використанням 33 куль
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Зазначається, що в основі експозиції - скульптура Михайла Реви "Прозріння" або EPIPHANY, яка буде експонуватись під час Великодніх свят. Потім скульптуру представлять на Венеційському Бієнале.
Як розповів мер Одеси, останні 2 роки Михайло Рева досліджує предмети, що несуть у собі енергію війни, трансформуючи їх у нові метафоричні образи.
"Мовою візуального мистецтва він розповідає про злочини російської армії, використовуючи фрагменти знищеної техніки окупантів, зброї та осколків ракет, які ворог направляє для вбивства та руйнування цивільних об’єктів", - додав Труханов.
Скульптурна композиція "Прозріння" має висоту 3 метри і зроблена зі сталі та міді. Вона представляє оправу для окулярів, у якій 33 отвори від куль. Частина куль зображена у вигляді квітів, адже коли вони розриваються в тілі людини, перетворюються на схожі за формою елементи.
"Є і ще один сенс, закладений в роботі: це букви "ХВ", які утворюються скульптурою. Це не випадково, а є відсиланням до християнського "Христос Воскрес" як символу перемоги над смертю заради життя та любові", - підкреслив міський голова Одеси.
- Напередодні повідомлялося, що Італія має намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.
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