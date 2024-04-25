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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси

Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси

25 квітня, 2024 четвер
05:36
Війна з Росією Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі

Італія має намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Reuters.

"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, про реконструкцію Одеси та її собору", - сказав Таяні на сесії питань у нижній палаті парламенту.

Зазначається, що у лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали у Києві угоду про виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

"Як голова "Великої сімки", ми продовжуємо працювати заради справедливого миру", - заявив Таяні законодавцям, додавши, що підтримка енергетичної системи України також є пріоритетом для Італії на чолі G7.

Руйнування собору в Одесі: що відомо

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, 22 отримали поранення. Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Цього ж дня Італія засудила обстріл Спасо-Преображенського собору Росією і завила, що готова стати однією з перших, хто долучиться до відбудови пам'ятки та Одеси. А 4 вересня підтвердила готовність долучитися до відновлення собору.

Місія ЮНЕСКО заявила про підготовку звіту про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

2 жовтня Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі. Відповідно до угоди, укладеної між Італією та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у святині.

21 березня Одеса отримала від Італії €500 тис. на відбудову собору.

Теги:
Одеса
Італія
ЮНЕСКО
відбудова України
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