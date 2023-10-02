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Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі

2 жовтня, 2023 понедiлок
14:28
Культура Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі

Італія підписала з Україною угоду про спільне відновлення знищеного під час атаки росіян на Одесу 23 липня Спасо-Преображенського собору в центрі міста

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві, пише Укрінформ.

"Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією", - сказав він.

Таяні зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. За його словами, це чіткий культурний та політичний меседж для України.

Міністр додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право. 

"Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України", - наголосив очільник італійського МЗС.

Руйнування собору в Одесі: що відомо

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу.  В ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки ворог ударив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "калібри", "онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор - найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Місія ЮНЕСКО заявила про підготовку звіту про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

Вже 4 вересня Італія заявила про готовність долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який було пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Світ
Україна
Одеса
Італія
Війна з Росією
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