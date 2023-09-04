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Італія готова долучитися до відновлення зруйнованого РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі

4 вересня, 2023 понедiлок
17:59
Культура Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі

Італія заявила про готовність долучитися до відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який було пошкодженого внаслідок російських обстрілів

Про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва зі спеціальним посланником міністра закордонних справ Італії, координатором робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа, передає пресслужба Мінкульту.

Відомо, що роботу з пошуку відповідних економічних та технічних рішень для відновлення цього історичного об'єкта вже розпочато.

"Зараз наші зусилля спрямовані на збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини, у тому числі музейних колекцій. Ми маємо велику потребу у реставраторах, тому сподіваємося на фахову та технічну допомогу Італії як країни, багатої на культурну спадщину", - сказав Карандєєв.

За його словами, Мінкульт також розраховує на допомогу Італії українським митцям за кордоном.

"Така співпраця охоплює обмін досвідом між нашими державами щодо підготовки працівників музеїв та заповідників, надання вакансій, а також надання стипендій та грантів для збереження фаховості та культурної продуктивності українських митців, які перебувають за кордоном", - сказав т.в.о. міністра.

Руйнування собору в Одесі: що відомо

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу.  В ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки ворог ударив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "калібри", "онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор - найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Місія ЮНЕСКО підготує звіт про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

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