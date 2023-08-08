Про це повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі, передає пресслужба Мінкульту.

Місія ЮНЕСКО провела попередню комплексну технічну оцінку шкоди, завданої культурним та релігійним цінностям Одеси в період з 20 липня по 23 липня 2023 року. Це включало інвентаризацію та документування обʼєктів, оцінку структурної цілісності та візуальний огляд стійкості будівель для визначення ступеня їхнього пошкодження.

За її словами, фахівці почали створення документації поточного стану для плану збереження і відновлення будівель, а також відцифровування сильно пошкоджених будівель, зокрема Спасо-Преображенського собору та Будинку вчених.

За підсумками проведених заходів місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні. Цей звіт може бути використаний як доказ у міжнародних судах.

"ЮНЕСКО не має мандату для розслідування. Натомість детальне документування ЮНЕСКО може бути застосовне відповідними органами. Були приклади цього в минулому, зокрема у випадку завдання шкоди спадщині в Тімбукту, Малі, у 2013 році. Документація ЮНЕСКО була використана Міжнародним кримінальним судом для розслідування", — заявила К'яра Децці Бардескі.

Обстріли Одеси: що відомо

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу. В ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "калібри", "онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор - найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Володимир Зеленський, реагуючи на російський обстріл Одеси, зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин". Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

ЮНЕСКО засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. А 29 липня до Одеси прибула місія організації для фіксації наслідків ракетних атак росіян.