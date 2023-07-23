Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі

Про це повідомили у посольство Італії в Україні.

Голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні зазначила, що росіяни руйнують зерносховища й у такий спосіб позбавляють їжі мільйони людей, що її потребують. Так, за її словами, Росія нищить європейську цивілізацію та її священні символи.

"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія, з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України", - написала Мелоні.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні додав, що знищення частини Спасо-Преображенського собору в Одесі є "мерзенним вчинком".

"Італія, підтримавши внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде в авангарді відновлення міста", - написав Таяні.