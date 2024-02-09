Італія виділить €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

У п'ятницю, 9 лютого, з офіційним візитом до Одеси прибула урядова делегація з Італії під головуванням спеціального посланника з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа.

За його словами, Італія зацікавлена в допомозі Україні, а з початком головування у G7 питання відбудови України внесено й у пріоритети Великої сімки.

"Цього тижня відбулося підписання Угоди між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія робить внесок 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі", - йдеться у повідомленні.

Чечіліа зазначив, що "це стало першим конкретним кроком організації співпраці".

Окрім цього Чечіліа поділився планами, серед яких підписання тристороннього Меморандуму про співпрацю щодо відбудови Одеси між Італією, Україною та ЮНЕСКО, а також безпосередньо між Італією й Україною.

За словами координаторки ЮНЕСКО в Україні Кʼяри Децці Бардескі, серед основних напрямків співпраці:

термінова стабілізація пошкоджених пам'яток,

створення майстер-плану управління об'єктами культурної спадщини

в перспективі - розробка рекомендацій та протоколів щодо захисту та розвитку Одеси відповідно до принципів сталого розвитку.

"Для цього буде створено Наглядову раду, до якої увійдуть всі сторони тристороннього Меморандуму, зокрема представники органів влади центрального та місцевого рівня. А також стратегічний, технічний та науковий комітети. Останній, крім українських фахівців, включатиме науковців Політехнічного інституту Мілана та музеїв Трієнале Мілана і MAXXI - національного музею сучасного мистецтва та архітектури в Римі", - зазначили у міськраді.