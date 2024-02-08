Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році

Про це повідомляє ANSA.

Таке рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.

У повідомленні зазначено, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов’язанням країни перед ЄС та НАТО.