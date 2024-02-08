Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році
Палата депутатів італійського парламенту схвалила рішення уряду щодо продовження у 2024 році військової допомоги Україні
Про це повідомляє ANSA.
Таке рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.
"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.
У повідомленні зазначено, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов’язанням країни перед ЄС та НАТО.
- 19 грудня уряд Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року.
- 10 січня нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.
- 25 січня сенат Італії підтвердив резолюцію і підтримав рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році.
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