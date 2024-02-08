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Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році

8 лютого, 2024 четвер
15:29
Світ Парламент Італії

Палата депутатів італійського парламенту схвалила рішення уряду щодо продовження у 2024 році військової допомоги Україні

Про це повідомляє ANSA.

Таке рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.

У повідомленні зазначено, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов’язанням країни перед ЄС та НАТО.

  • 19 грудня уряд Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року.
  • 10 січня нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.
  • 25 січня сенат Італії підтвердив резолюцію і підтримав рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році.
Теги:
Україна
Італія
Війна з Росією
допомога Україні
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