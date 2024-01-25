Сенат Італії підтвердив рішення про військову допомогу Україні у 2024 році
Сенат Італії підтвердив резолюцію і підтримав рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році
Про це повідомляє "Європейська правда".
За таке рішення проголосували 113 сенаторів, проти – 18. Тепер його має розглянути нижня палата парламенту – Палата депутатів.
Відповідний декрет уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов'язань Італії щодо допомоги Україні в боротьбі з вторгненням РФ.
- 19 грудня уряд Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року.
- 10 січня нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.
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