Сенат Італії підтвердив рішення про військову допомогу Україні у 2024 році

Про це повідомляє "Європейська правда".

За таке рішення проголосували 113 сенаторів, проти – 18. Тепер його має розглянути нижня палата парламенту – Палата депутатів.

Відповідний декрет уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов'язань Італії щодо допомоги Україні в боротьбі з вторгненням РФ.