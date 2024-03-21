Одеса отримала від Італії €500 тис. на відбудову собору, пошкодженого ракетою РФ
Італія виділила 500 тисяч євро на реконструкцію Спасо-Преображенського катедрального собору в Одесі. Його зруйнували російські війська влітку 2023 року
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Там зазначають, що невдовзі до Одеси прибуде експертна група та очільниця офісу ЮНЕСКО в Україні.
"У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії відновили дах, а також розпочалися роботи з відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі", - розповів мер Одеси Геннадій Труханов.
Окрім цього, на нараді щодо відбудови собору міський голова заявив, що Україна спільно з Італією та ЮНЕСКО планує відбудовувати й інші історичні пам'ятки, які зазнали пошкоджень унаслідок російських атак.
Також Рим розглядає ще один варіант співпраці з українським урядом щодо відновлення Одеси та збереження спадщини. У планах — навчання спеціалістів, розробка регуляторних документів і стандартів у сфері культурної спадщини.
"Ми будемо робити все правильно і за можливості швидко", — зазначив радник міського голови, амбасадор Одеси в Італії Аттіліо Малліані.
Руйнування собору в Одесі: що відомо
Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, 22 отримали поранення. Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
Цього ж дня Італія засудила обстріл Спасо-Преображенського собору Росією і завила, що готова стати однією з перших, хто долучиться до відбудови пам'ятки та Одеси. А 4 вересня підтвердила готовність долучитися до відновлення собору.
Місія ЮНЕСКО заявила про підготовку звіту про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.
2 жовтня Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі. Відповідно до угоди, укладеної між Італією та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у святині.
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