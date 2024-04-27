Питання можна ставити людям, які вели переговори, - політолог Магда про саміт у Стамбулі та "мирну угоду" з РФ 

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Ці папірці - не більше ніж папірці. Вони ніколи ніким не були внесені на розгляд Верховної Ради України і ратифіковані. Тобто питання можна ставити людям, які вели на той момент переговори. Зокрема, міністру оборони України Рустему Умєрову, його нинішньому раднику Кирилу Тимошенку. Можна питати в голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії, радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Ексзаступнику глави МЗС України Олександру Чалому теж можна ставити питання. Але говорити, що це офіційна і стовідсоткова позиція Української держави, у нас немає жодних підстав, бо це не ратифіковано і від імені України ніким не підписано. РФ просуває цей папірець суто з пропагандистських цілей, щоб сказати: якби ви, українці, підписали тоді, то все було б добре. Але це брехня. Якби Україна тоді на це погодилась, то Буча була б масштабована на всю країну. В мене немає жодних сумнівів у цьому питанні", - заявив Магда.

Повномасштабне вторгнення стало несподіванкою для багатьох українців, нагадав політолог.

"У квітні 2022 року українська влада перебувала у стані шоку, як і мільйони наших громадян, це абсолютно очевидно. Попри всі запевнення, заяви і попередження наших західних партнерів, їх довго не слухали. Тому 24 лютого 2022 року певною мірою стало несподіванкою. Це для мене аксіома. Прагнення зупинити війну з'явилося після перших жахів, після того як з'ясувалося, що, попри заяви окремих наших мудрих речників, росіяни б'ють не лише по військових об'єктах, але і знищують Українську державу та інфраструктуру", - додав він.