ПВК "Вагнер" скуповує в Узбекистані вантажні Іл-76 та переганяє до Африки, - ЗМІ

Про це повідомляє Sota.

У ході розслідування Sota стало відомо, що 27 грудня 2023 року Іл-76МФ ЕЕ 1995 року випуску, котрий раніше мав російську реєстрацію RA-76900, вилетів із Ташкента до Киргизстану під реєстрацією Центральноафриканської Республіки TL-ART, цю реєстрацію раніше носив інший Іл-76 2006 року, пов'язаний із "Вагнером" (нині TL-KPA).

Згідно з проєктом russianplanes.net, що веде реєстр російських літаків за відкритими даними, новим власником літака є "невідома авіакомпанія", а в примітці зазначено: Wagner group.

Згодом, 23 квітня 2024 року з Ташкента під африканською реєстрацією вилетів ще один Іл-76ТД 1993 року, який раніше мав узбекистанську реєстрацію UK-76375. Нова реєстрація - також у Центральноафриканській Республіці - TL-KMS. Літак так само попрямував із Ташкента до Киргизстану.

Зараз обидва літаки перебувають в аеропорту міста Ош в Киргизстані, ймовірно, там їх готують до відправи в Африку.

За даними видання, пілоти, які здійснюватимуть переліт, також були найняті "Вагнером".

Водночас на аеродромі "Ташкент Східний" на зберіганні перебувають ще два Іл-76ТД. Імовірно, їх також планують відправити продати ЦАР.

У виданні зазначили, що наразі ПВК "Вагнер" вже має літаки Іл-76, зареєстровані в Центральноафриканській Республіці. Згідно з даними OSINT-розслідувань, літак експлуатується ПВК.

Про присутність ПВК "Вагнер" в Африці відомо з 2017 року, коли російська служба BBC опублікувала матеріал про участь російської ПВК у збройному конфлікті в Судані. У Центральноафриканській Республіці "Вагнер" діє з 2018 року.

Окрім того, останній свій переліт Пригожин здійснив саме з Центральноафриканської Республіки, де зустрічався з її президентом Фостеном-Арканжем Туадерою. На зустрічі він обіцяв посилити присутність "Вагнера" в республіці, щоб забезпечити безпеку місцевого уряду.

Зокрема, зараз у чатах "Вагнера" активно обговорюють наймання і "роботу" на "дальньому" напрямку, тобто в Африці.