ППО, безпілотники й обладнання: Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги Україні на $100 млн

Про це він сказав під час спільної заяви для преси з заступником прем'єр-міністра – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Він пояснив, що $50 млн з цієї суми підуть на системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, $30 млн – на закупівлю безпілотників для українських військових, а ще $15 млн - на обладнання, включаючи шоломи, надувні човни, протигази та електрогенератори. Також Австралія передасть Україні боєприпаси "повітря – земля".

"Україна та її народ пережили понад два роки повномасштабного вторгнення Росії, але їхній дух залишається сильним. Австралія буде залишаться з Україною так довго, щоб Україна перемогла у цій війні", - сказав Марлз.

Він висловив думку, що конфлікт буде довготривалим.

За його словами, останній пакет збільшив військову допомогу Австралії для України до $880 млн від початку повномасштабного вторгнення Росії, а загальна підтримка Австралією України перевищила $1 млрд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Австралія передасть Україні безпілотники на $32,5 млн і партію ПЗРК RBS 70 на кілька десятків мільйонів доларів

"У рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн доларів. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS70 вартістю кілька десятків мільйонів доларів", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що під час зустрічі з Марлзом було обговорено широке коло питань стратегічної співпраці.

"Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим і має величезні перспективи розвитку", - зауважив Шмигаль.

Він підкреслив, що у військовому аспекті Україна зацікавлена у зміцненні оборони та створенні передумов для успіхів на полі бою.