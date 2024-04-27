Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Стороною обвинувачення було штучно створено дві військових експертизи, - адвокат Червінського про доказову базу у справі
Ексклюзив

Стороною обвинувачення було штучно створено дві військових експертизи, - адвокат Червінського про доказову базу у справі

27 квітня, 2024 субота
18:50
Війна з Росією Роман Червінський, суд

Адвокат полковника Романа Червінського Людмила Куць розповіла про доказову базу сторони обвинувачення у справі щодо обстрілу окупантами аеродрому "Канатове" та досудове розслідування СБУ

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

"Якоїсь доказової бази сторони обвинувачення я не бачу взагалі. Було лише штучно створено дві військових експертизи. Це все відбувається наступним чином. В своєму рапорті працівник СБУ пише, що хтось із військовослужбовців повідомив про знаходження на аеродромі "Канатове" військовослужбовців і техніки. Це все переписує слідчий в свою постанову про призначення експертизи і експерти беруть це як факт. Але доказів цьому немає. Жодна особа, свідок чи документ не свідчать про те, що хтось повідомляв, що в той момент на аеродромі буде техніка, військовослужбовці, тим більше зосереджені в одному місці, щоб зустріти російський літак. Ні, це все фікція, підробка документів", - заявила Куць.

За її словами, всі інші докази свідчать "за" сторону захисту. 

"Свідки були допитані під час досудового розслідування в суді, це керівництво Романа, його командир і командир частини, в якій Червінський був виконуючим обов'язків. Вони зазначили, що Роман не діяв самовільно, а постійно доповідав по цій операції. Ця інформація в подальшому доводилась до відома Головнокомандувача. Також командир Романа, генерал-майор давав інтерв'ю про те, що він погоджував з ним дії. Під час судового розгляду ми будемо це все детально розглядати, допитувати цих свідків, встановлювати всі обставини", - додала адвокат.

Дії Червінського не були самовільними. СБУ не могло здійснювати належне досудове розслідування цієї справи, зауважила вона.

"СБУ приймало участь в цій операції і започатковувало її. Не може бути такого, що СБУ розслідує власну операцію. Ми з перших засідань казали, що тут порушена підслідність. Слідчий в цій справі допитував, в тому числі, колишнього головою СБУ. Але допитував його не в приміщенні СБУ, а на території офісу, де тепер ця особа працює. Це якесь привілегійоване ставлення до свідка в справі. Слідчий допитував також інше керівництво СБУ, заступників, начальників департаментів. Але як слідчий, який є підлеглим цих людей, може їх об'єктивно допитати? Та ніяк. Ми неодноразово звертали на це увагу. Така ситуація має бути виправлена і ця справа має бути передана до іншого органу, але на жаль, цього не відбулось. Ми будемо ставити всі докази під сумнів в тому числі саме в зв'язку із цим", - сказала Куць.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 

7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

4 квітня під час розгляду питання запобіжного заходу Червінського судді Апеляційного суду заявили про самовідвід.

5 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 15 діб тримання під вартою Червінського.

Теги:
Відео
Суспільство
Україна
політика
російська армія
Читайте також:
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
Скадовськ, окупанти
26 квітня, 2024 п'ятниця
Колаборанти першої хвилі з Херсонщини вже сидять у в'язницях РФ або втекли, - мер Скадовська Яковлєв
Карта. Бахмут_2404
26 квітня, 2024 п'ятниця
ЗСУ вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку, - комбат 92-ї омбр Федоренко
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
19:29
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 49 ворожих атак на чотирьох напрямках
19:25
Ексклюзив
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон, - членкиня громадської ради при Комітеті ВР України з питань свободи слова Дуцик
19:20
Оновлено
Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, його заарештовано на 2 місяці за п'яний наїзд на пішоходів
19:06
Наслідки ворожого удару по залізничній станції в Очеретине
Росіяни прорвалися й контролюють частину Очеретиного: офіційно від ЗСУ
19:05
IOS 17 APPLE
Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone
18:41
Як-52
Захисники Одеси збили російський дрон-розвідник за допомогою навчального літака
18:33
малий бізнес
Харків скасує плату за землю та інші податки для бізнесу
18:22
В Одесі відтворили події євангельської історії
В Одесі відбулася щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа
18:10
Ілюстративне фото
Була 6 днів без їжі та води: у США подружжя випадково відправило кішку у зворотній посилці Amazon
18:06
OPINION
Юрій Богданов
Наш світ є продуктом малопрогнозованих і малопрорахованих рішень
17:47
OPINION
Радослав Сікорський
Польща визначилася з політикою щодо України та ЄС
17:44
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Дрони СБУ атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ
17:37
міномет обстріл
Окупанти обстріляли з мінометів Козацьке на Херсонщині: трьох людей поранено
17:33
Олександр Сирський
"Має тенденцію до загострення": Сирський про ситуацію на фронті
17:15
Оновлено
Австралія
ППО, безпілотники й обладнання: Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги Україні на $100 млн
17:07
"Динамо" - "Дніпро-1" 2:1 (27 квітня 2024 року)
"Динамо" переграло "Дніпро-1", а "Минай" розбив "Чорноморець": розклад та результати всіх матчів 26-го туру УПЛ
17:00
Ексклюзив
переговори між Україною та РФ
Питання можна ставити людям, які вели переговори, - політолог Магда про саміт у Стамбулі та "мирну угоду" з РФ 
16:59
Іл-76
ПВК "Вагнер" скуповує в Узбекистані вантажні Іл-76 та переганяє до Африки, - ЗМІ
16:36
повістка
Чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів: відповідь Міноборони
16:12
Роуз Ґоттемюллер
Питання вступу України до НАТО порушуватимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО
16:10
напад з ножем
Приїхали з'ясувати стосунки: на Житомирщині вчитель порізав ножем своїх колишніх учнів
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Валютні резерви НБУ витрачає на підтримку гривні
15:37
рф влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль
РФ влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль біля Вовчанська: важко поранено водія
15:29
обстріл Херсон
Російська армія вдарила ракетою по Херсону: частково зруйновано заклад освіти
15:16
Віола фон Крамон
Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон
15:09
Boeing E-4B
США уклали контракт на суму $13 млрд на розробку наступника "літака Судного дня"
15:04
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у "Крокус Сіті холі": в Москві заарештували 12-го підозрюваного
15:03
Оновлено
танк Abrams M-1
У ЗСУ заперечують новину Associated Press про нібито відведення танків Abrams з поля бою
15:02
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
14:36
окупант рф
Британська розвідка назвала основні причини вбивств серед російських військових
14:35
Депутатка ЄП
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон порадила Україні включити представників опозиції до виконавчих органів влади
14:34
обстріл
На прикордонні Чернігівщини росіяни обстріляли пожежну частину
14:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Треба формувати спільний бойовий кулак: Безсмертний про Глобальний саміт миру у Швейцарії
14:20
Ексклюзив
Мирослав Чех
Війна на виснаження не на користь Росії, - історик Чех
14:02
Віктор Орбан
Через це страждає європейський середній клас, - Орбан заявив, що Україні треба давати менше грошей
14:02
В Одесі відкрили тимчасову експозицію, створену з 33-х куль
Зроблена із 33 куль: в Одесі до Великодня відкрили експозицію італійських та місцевих митців
13:57
Вокзал в Очеретиному
DeepState каже про втрату двох сіл біля Очеретиного, Генштаб не підтверджує
13:51
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Поразка України призведе до "спеціальних військових операцій" Путіна у Центральній та Східній Європі, - голова МЗС Чехії
13:41
Ексклюзив
Чорне море, Крим
В "Інформаційному спротиві" назвали умови звільнення Криму та інших тимчасово окупованих територій
13:29
Україна Японія
Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV