Стороною обвинувачення було штучно створено дві військових експертизи, - адвокат Червінського про доказову базу у справі

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

"Якоїсь доказової бази сторони обвинувачення я не бачу взагалі. Було лише штучно створено дві військових експертизи. Це все відбувається наступним чином. В своєму рапорті працівник СБУ пише, що хтось із військовослужбовців повідомив про знаходження на аеродромі "Канатове" військовослужбовців і техніки. Це все переписує слідчий в свою постанову про призначення експертизи і експерти беруть це як факт. Але доказів цьому немає. Жодна особа, свідок чи документ не свідчать про те, що хтось повідомляв, що в той момент на аеродромі буде техніка, військовослужбовці, тим більше зосереджені в одному місці, щоб зустріти російський літак. Ні, це все фікція, підробка документів", - заявила Куць.

За її словами, всі інші докази свідчать "за" сторону захисту.

"Свідки були допитані під час досудового розслідування в суді, це керівництво Романа, його командир і командир частини, в якій Червінський був виконуючим обов'язків. Вони зазначили, що Роман не діяв самовільно, а постійно доповідав по цій операції. Ця інформація в подальшому доводилась до відома Головнокомандувача. Також командир Романа, генерал-майор давав інтерв'ю про те, що він погоджував з ним дії. Під час судового розгляду ми будемо це все детально розглядати, допитувати цих свідків, встановлювати всі обставини", - додала адвокат.

Дії Червінського не були самовільними. СБУ не могло здійснювати належне досудове розслідування цієї справи, зауважила вона.

"СБУ приймало участь в цій операції і започатковувало її. Не може бути такого, що СБУ розслідує власну операцію. Ми з перших засідань казали, що тут порушена підслідність. Слідчий в цій справі допитував, в тому числі, колишнього головою СБУ. Але допитував його не в приміщенні СБУ, а на території офісу, де тепер ця особа працює. Це якесь привілегійоване ставлення до свідка в справі. Слідчий допитував також інше керівництво СБУ, заступників, начальників департаментів. Але як слідчий, який є підлеглим цих людей, може їх об'єктивно допитати? Та ніяк. Ми неодноразово звертали на це увагу. Така ситуація має бути виправлена і ця справа має бути передана до іншого органу, але на жаль, цього не відбулось. Ми будемо ставити всі докази під сумнів в тому числі саме в зв'язку із цим", - сказала Куць.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою.

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань.

7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

4 квітня під час розгляду питання запобіжного заходу Червінського судді Апеляційного суду заявили про самовідвід.

5 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 15 діб тримання під вартою Червінського.