Справа Червінського: судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід

Про це повідомила з зали суду кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

До зали суду прийшли понад 30 людей. Підтримати Червінського прийшли зокрема батько загиблого військового Ярослава Журавля Остап Підкова та нардепка від Євросолідарності Софія Федина.

Сторона захисту попросила про відвід прокурора Кобця. Червінський підтримав це прохання. Проте суд відхилив прохання про відвід прокурора.

Колегія суддів - Ігоря Паленика, Юрія Сливи та Віктора Глиняного - заявила самовідвід "із метою уникнення у сторін будь-яких сумнівів у неупередженості або об'єктивності суддів Київського апеляційного суду при розгляді зазначеного провадження та запобігання конфліктних ситуацій".

Наступне засідання в справі Романа Червінського відбудеться в Шевченківському районному суді Києва 10 жовтня.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня.