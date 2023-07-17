Обстріл Росією аеродрому "Канатове": суд залишив Червінського під вартою

Про це повідомляє 5 канал.

Таким чином, Роман Червінський залишається під вартою до 21 липня.

Захист Червінського стверджує, що при продовженні терміну досудового розслідування до трьох місяців суд не має права подовжувати арешт довше за тривалість досудового розслідування. У зв'язку з цим адвокати Червінського оскаржили запобіжний захід і зажадали відводу складу суду. Проте клопотання про відвід суду не задовольнили.

Обвинувачення подало клопотання про проведення засідання у закритому форматі, яке суд задовольнив. Захист натомість подав клопотання про відвід прокурора.

ЩО ВІДОМО ПРО СПРАВУ РОМАНА ЧЕРВІНСЬКОГО

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського було затримано, а 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

В СБУ наполягають, що виступали проти проведення цієї операції і вона проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент - Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.