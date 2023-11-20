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У Києві розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

20 листопада, 2023 понедiлок
17:52
Суспільство суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського

У Київському апеляційному суді 20 листопада відбувається засідання у справі колишнього розвідника ГУР Міноборони полковника Романа Червінського

Про це повідомляє з зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

У суді розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний розвіднику. Шевченківський райсуд Києва продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня.

суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського

Фото: Дмитро Дідора

 

Прихильники Червінського зібралися з плакатами на його підтримку, проте людей до зали суду не пустили. Прокурорів супроводжували до зали суду криками "Ганьба!"

суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського

Фото: Дмитро Дідора

 

суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського

Фото: Дмитро Дідора



 

Засідання мало розпочатися о 14:50, проте лише близько 17-ї години Романа Червінського доправили до зали суду. Слухання апеляційної скарги розпочали близько 17:20. 

Суд у справі Червінського, 20 листопада 2023 р.

Фото: Дмитро Дідора

 

Адвокати Червінського просять відвід прокурора.

Новина доповнюється…

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

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