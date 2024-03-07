Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Суд продовжить розгляд справи Червінського 11 березня
Оновлено

Суд продовжить розгляд справи Червінського 11 березня

7 березня, 2024 четвер
20:24
Війна з Росією

Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня

Про це повідомила журналістка Еспресо Поліна Карнасюк із зали суду.

На думку слідчого, адвокати начебто затягують розгляд справи, водночас захисники Червінського спростували звинувачення. Адвокати зазначають, що їм лише місяць тому повідомили про відкриття матеріалів справи. Суддя зважив на позицію захисту, яка полягала в тому, що адвокатам Червінського не надають усі необхідні документи.

Журналістка додала, що на 11 березня, прокурор має надати докази, яким чином здійснюється обмеження зі сторони захисту в ознайомленні зі службовими документами.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 

Теги:
Суспільство
Україна
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
6 березня, 2024 середа
Зеленський залишатиметься легітимним президентом і після 20 травня, – ЦВК
Володимир Зеленський
6 березня, 2024 середа
"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію
Київ, атака РФ 07.02.24
6 березня, 2024 середа
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ 7 лютого
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
21:12
Казахстан
Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні
20:49
Оновлено
Динамо - Верес, УПЛ
УПЛ: "Динамо" втрачає очки з аутсайдером, результати та розклад матчів 20-го туру
20:47
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про демобілізацію військових строкової служби
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Збільшення інтенсивності використання ворогом БПЛА та як готують українських операторів ударних дронів. Колонка Сергія Згурця
20:35
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський погодив Залужного послом у Великій Британії
20:32
Оновлено
Сергій Пашинський
У ВАКС не змінили екснардепу Пашинському запобіжний захід
20:27
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії оголосив про завершення збору на закупівлю 800 тис. снарядів для України
20:13
OPINION
Віталій Портников
Туск готується до війни. Колонка Віталія Портникова
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Дилеми Зеленського
20:02
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 11 районах зосередження росіян, було відбито 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 743-го дня війни: влучання БПЛА у найбільший меткомбінат Росії, Чехія зібрала усю суму на 800 тис. снарядів для України
19:47
Велика Британія Володимир Зеленський зброя для України ППО війна з росією
ППО, боєприпаси та спільне виробництво зброї: Зеленський зустрівся з очільником міноборони Британії Шаппсом
19:14
Оновлено
У Варшаві затримали 55 провокаторів
У Варшаві після акції протесту фермерів затримали 55 провокаторів
19:07
McDonalds Japan
Японський McDonaldʼs до 8 березня презентував парфуми з ароматом картоплі фрі
18:51
Оновлено
Швеція - НАТО
"Разом сильніші": Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
18:40
Оновлено
Мая Санду та Еммануель Макрон
Франція та Молдова підписали пакт про оборонну співпрацю
18:34
На Куп'янському напрямку оголосили примусову евакуацію ще з 18 населених пунктів
18:30
OPINION
Андрій Сайчук
Суперечка Соловій та Єфросиніної: вирватися з культурної резервації
18:29
У Білорусі місцевих спецпризначенців кинули охороняти військові частини РФ, - Спротив
18:26
Керченський міст
В окупованому Криму суд заарештував п'ятьох кримських татар
18:20
Ексклюзив
На фото: боєприпаси
"За опосередкованими даними дефіцит боєприпасів на фронті потроху зникає", - експерт Defense Express Рябих
18:12
Посольство Індії у РФ повідомило про смерть свого громадянина: імовірно він воював проти України
18:11
Оновлено
ukr.net
Пошта та стрічка новин UKR.NET відновили роботу після блокування реєстратором
18:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Єфросиніна vs Соловій: про особисту вину і небажання її визнавати
18:04
En Agosto nos Vemos
Сини Габріеля Гарсіа Маркеса видали незакінчений роман письменника, який він просив знищити
17:47
Ілзе Лієпа
Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу за підтримку війни РФ проти України
17:44
На фото: Бернар-Анрі Леві
Французький філософ Леві використовуватиме свої фільми, щоб переконувати світ підтримувати Україну
17:42
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Росіяни атакували Суми ракетою: один поранений, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури
17:34
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Ракета РФ вибухнула за 500 м від кортежу Зеленського та прем'єра Греції. В ОП заявили, що це міг бути замах на президента
17:08
на фото: Адам Сендлер
Адам Сендлер став найбільш високооплачуваним актором Голлівуду у 2023 році
16:58
Майк Тайсон
Майк Тайсон проведе бій з блогером Джейком Полом, поєдинок покажуть на Netflix
16:56
Еммануель Макрон
"Немає меж і червоних ліній": Макрон про французьку підтримку України
16:52
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Очільник академії генштабу Росії закликав готуватися до великої війни у Європі
16:52
Південноукраїнська АЕС
Україна розпочне ремонтну кампанію на АЕС раніше, ніж планувалося. Причина
16:46
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватись у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач
16:38
TikTok
Не лише Universal: музичні видавці NMPA також планують видалити музику з TikTok
16:36
Google
Мін'юст США звинувачує працівника Google у викраданні технологій ШІ та роботі на китайську компанію
16:30
Чеські фермери почали акцію протесту
Чеські фермери почали акцію протесту: сотні тракторів заблокували рух у Празі
16:01
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка-Вугледар_0503
Біля Первомайська пекло, оскільки ворог пішов у наступ: офіцер "Легіону Свободи" з Мар'їнського напрямку
16:00
OPINION
Юрій Богданов
Медведєв хоче переплюнути Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV