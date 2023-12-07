Суд залишив під вартою ексрозвідника Червінського

Про це повідомляє з зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Зміну запобіжного заходу суд не задовольнив.

"Багато сьогодні чого цікавого. До справи додали листи Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, їх будуть розглядати вже на подальших засіданнях. Також Роман Червінський розкрив дуже багато деталей спецоперацій, зокрема який літак планували перегнати з Росії - це СУ-34, адже він дуже важливий для наших повітряних сил, оскільки там є особлива система, яка допоможе відрізняти ворожі чи наші літаки", - розповів Дідора.

Дуже багато людей прийшло підтримати ексрозвідника, а після рішення суду вони кричали "Ганьба!"

Адвокати будуть продовжувати подавати апеляції, аби Романа випустили з-під варти, оскільки прокурори постійно продовжують досудове розслідування у цій справі.