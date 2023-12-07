Суд залишив під вартою ексрозвідника Червінського
У четвер, 7 грудня, Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього розвідника ГУР Міністерства оборони полковника Романа Червінського
Про це повідомляє з зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Зміну запобіжного заходу суд не задовольнив.
"Багато сьогодні чого цікавого. До справи додали листи Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, їх будуть розглядати вже на подальших засіданнях. Також Роман Червінський розкрив дуже багато деталей спецоперацій, зокрема який літак планували перегнати з Росії - це СУ-34, адже він дуже важливий для наших повітряних сил, оскільки там є особлива система, яка допоможе відрізняти ворожі чи наші літаки", - розповів Дідора.
Дуже багато людей прийшло підтримати ексрозвідника, а після рішення суду вони кричали "Ганьба!"
Адвокати будуть продовжувати подавати апеляції, аби Романа випустили з-під варти, оскільки прокурори постійно продовжують досудове розслідування у цій справі.
Що відомо про справу Романа Червінського
Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.
За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.
Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.
Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.
СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.
12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.
Нагадаємо, 20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.
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