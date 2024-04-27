Захисники Одеси збили російський дрон-розвідник за допомогою навчального літака

Про це передає Odessa Life.

Подібний новаторський підхід до знищення ворожих повітряних цілей видання порівнює з "повітряними боями Першої світової".

Збитий "Орлан-10" спустився на парашуті.

"Навчально-тренувальний Як-52 з кулеметом збиває ворожий "Орлан-10" в небі над Одесою. Суперідея для протидії розвідувальним БПЛА противника в глибокому тилу", - коментує ситуацію український військовоаналітичний ТГ-канал "Полковник Генштабу".

Своєю чергою портал "Мілітарний" сумнівається в тому, що кулемет було встановлено в крило чи борт Як-52, оскільки це потребує суттєвого і технологічно складного втручання у планер.

"Можна припустити, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї", - зазначає "Мілітарний".

Збитий поблизу Одеси з українського Як-52 російський "Орлан-10"

Повітряне командування "Південь" офіційно підтверджує застосування згаданого інноваційного підходу до нейтралізації російських БПЛА й наголошує, що збитих вдень 27 квітня над Одесою дронів-розвідників РФ було два: "Орлан-10" та Zala.

"В небі над Одещиною з застосуванням легкомоторної авіації знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий", - заявляють у ПК "Південь".

Що відомо про легкомоторний літак Як-52

Як-52 - двомісний одномоторний навчально-тренувальний спортивний літак-моноплан із низькорозташованим крилом та триколісним шасі, який серійно випускався з 1979 по 1998 рік.

Він має низьку швидкість звалювання, яка становить 100-140 кілометрів на годину, що дозволяє йому переслідувати дрони й при цьому маневрувати на відносно низьких швидкостях.

Літак має максимальну допустиму швидкість у 470 кілометрів на годину, дальність польоту до 500 кілометрів і тривалість польоту у 2,5 години.

Довжина Як-52 - 7,745 метра, розмах крила - 9,3 метра, а площа крила - 15 квадратних метрів.

Пуста маса - 1035 кілограмів, а максимальна злітна та посадкова маса - 1315.