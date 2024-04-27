Окупанти обстріляли з мінометів Козацьке на Херсонщині: трьох людей поранено

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

"Козацьке - знов під ворожим вогнем. Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення дістали чоловіки, 41, 47 та 53 років.

Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них - у важкому стані.