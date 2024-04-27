Окупанти обстріляли з мінометів Козацьке на Херсонщині: трьох людей поранено
27 квітня близько 14:30 російська армія обстріляла з мінометів селище Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого поранено трьох людей
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
"Козацьке - знов під ворожим вогнем. Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранення дістали чоловіки, 41, 47 та 53 років.
Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них - у важкому стані.
- 27 квітня росіяни атакували ракетою Корабельний район Херсона, в результаті чого значних пошкоджень зазнала будівля закладу освіти.
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