Російська армія вдарила ракетою по Херсону: частково зруйновано заклад освіти
27 квітня росіяни атакували ракетою Корабельний район Херсона, в результаті чого значних пошкоджень зазнала будівля закладу освіти
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень армія РФ вдарила ракетою по Херсону. Ворог поцілив поблизу одного з закладів освіти у Корабельному районі. Будівля зазнала серйозних руйнувань", - зазначив він.
За його словами, у будівлі вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах, потрощена аудиторія.
"Головне, що ніхто з цивільних не постраждав. На момент удару поруч нікого не було", - підкреслив очільник ОВА.
- У ніч на 27 квітня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова ракетами С-300. Окупанти поцілили між корпусами психіатричної лікарні, внаслідок чого поранено одну пацієнтку та пошкоджено комунікації. Проте в ОВА заявили, що пацієнтів не розподілятимуть до інших установ міста та області.
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