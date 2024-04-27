Російська армія вдарила ракетою по Херсону: частково зруйновано заклад освіти

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень армія РФ вдарила ракетою по Херсону. Ворог поцілив поблизу одного з закладів освіти у Корабельному районі. Будівля зазнала серйозних руйнувань", - зазначив він.

За його словами, у будівлі вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах, потрощена аудиторія.

"Головне, що ніхто з цивільних не постраждав. На момент удару поруч нікого не було", - підкреслив очільник ОВА.