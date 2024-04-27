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Обстріл психлікарні у Харкові ракетами С-300: пошкоджено комунікації, пацієнтів не розподілятимуть до інших установ

27 квітня, 2024 субота
12:42
Війна з Росією

У ніч на 27 квітня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова ракетами С-300. Окупанти поцілили між корпусами психіатричної лікарні, внаслідок чого поранено одну пацієнтку та пошкоджено комунікації. Проте в ОВА заявили, що пацієнтів не розподілятимуть до інших установ міста та області

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступницю керівника ОВА Олену Логвинову.

Логвинова заявила, що пацієнтів з пошкоджених корпусів не будуть розподіляти між іншими лікарнями міста та області, натомість їх переведуть в інші будівлі лікарні.

"Враховуючи специфіку закладу, ми не маємо можливості перерозподілити пацієнтів по інших лікувальних установах Харкова та області, тому пацієнти перерозподілені між відділеннями цього закладу. Задача — якомога швидше відновити комунікації", - сказала вона.

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За її словами, харчування на сьогодні у пацієнтів є, а завтра їжею людей забезпечить благодійна організація. Також вона додала, що загалом у лікарні треба забити близько 200 вікон.

"Світла немає у тих корпусах, поблизу яких було влучання. Пацієнтів перерозподілили по інших корпусах, тому проблем немає. Вода є у резервуарах, також організована доставка води", - розповіла заступниця керівника ОВА.

Атака на Харків

У ранковому етері Еспресо депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук уточнив, що ворог поцілив не в північну частину Салтівки, а фактично у центр міста, поряд супермаркет та пожвавлене перехрестя. Поряд у 3-й психіатричній лікарні постраждала одна пацієнтка, уламками скла їй посікло голову. 

"Що стосується інших пацієнтів або працівників, то вони не постраждали, якщо ми кажемо про фізичний стан, якщо ми кажемо про психологічний стан, бо це все ж таки заклад цього профілю, то тут розуміємо, їм дуже важко при тому, що гучні вибухи, вибухова хвиля. Важко сказати, як вони впливають на стани цих хворих. Хочу нагадати, що багато з цих пацієнтів були переведені з села Стрілеча на кордоні з Росією і були під окупацією; близько 640 пацієнтів - це важкі форми захворювань, все-таки спеціалізований заклад. Їм було дуже тяжко, бо над ними знущалися окупанти, вони сиділи без світла, їди декілька місяців, потім їх звідти вивозили на територію України", - пояснив Ткачук.

Водночас Ткачук сказав, що ворог намагається добити ті об'єкти теплової та електрогенерації, що залишилось.

Нагадаємо, приблизно об 00:30 росіяни атакували Харків. В ОВА закликали були в укриттях.

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів". - написав міський голова Терехов.

О першій ночі очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Салтівському району міста: "На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження".

Через декілька хвилин він уточнив, що удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи. Є пошкодження скління приміщень.

Росіяни завдали ударів по лікарні у Харкові ракетами С-300. Попередні висновки вибухотехніків повідомили у місцевій поліції.

"Уламкових поранень зазнала пацієнтка 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент влучання перебувало 60 пацієнтів та п'ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси", - йдеться у повідомленні поліції.

За даними мера Харкова, під ударом росіян вночі опинився медичний комплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі людей - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий", - зазначив Терехов.

Він також уточнив дані щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. 

За словами Синєгубова, у момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. 

Теги:
Здоров'я
Росія
Медицина
Харків
російська армія
ракетний удар
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