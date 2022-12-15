Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет", - сказано в повідомленні.

В Азовському морі противник утримує на бойовому чергуванні 2 кораблі;

"У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - зазначили в ВМС.

9 грудня Росія завела ракетоносії до пунктів базування.

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