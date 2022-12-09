Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, у Чорному морі - шторм. Вороже корабельне угруповання постійно переформатовується.

"Наразі в Чорному морі перебуває 13 одиниць корабельного угруповання, але ракетоносіїв немає. Росіяни знову вивели їх у пункти базування. Цілком імовірно, щоб переспорядити", - наголосила Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що не лише масовані ракетні атаки загрожують Україні, але й поодинокі точкові удари, які періодично вчиняє РФ, зокрема з використанням підводних ракетоносіїв.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" додала, що у зв’язку із цим треба бути обережними з повідомленнями про відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, адже РФ може вдарити по ній знову.

7 грудня в Чорному морі перебувало 13 російських військових кораблів, зокрема ракетоносій із "калібрами".

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