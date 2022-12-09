РФ вивела ракетоносії з Чорного моря в пункти базування, - Гуменюк
У Чорному морі станом на ранок 9 грудня нема російських ракетоносіїв, але залишається 13 ворожих кораблів
Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо.
За її словами, у Чорному морі - шторм. Вороже корабельне угруповання постійно переформатовується.
"Наразі в Чорному морі перебуває 13 одиниць корабельного угруповання, але ракетоносіїв немає. Росіяни знову вивели їх у пункти базування. Цілком імовірно, щоб переспорядити", - наголосила Наталія Гуменюк.
Вона зауважила, що не лише масовані ракетні атаки загрожують Україні, але й поодинокі точкові удари, які періодично вчиняє РФ, зокрема з використанням підводних ракетоносіїв.
Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" додала, що у зв’язку із цим треба бути обережними з повідомленнями про відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, адже РФ може вдарити по ній знову.
- 7 грудня в Чорному морі перебувало 13 російських військових кораблів, зокрема ракетоносій із "калібрами".
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