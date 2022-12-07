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Головна війна з Росією РФ тримає в Чорному морі 13 військових кораблів, - Братчук
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РФ тримає в Чорному морі 13 військових кораблів, - Братчук

7 грудня, 2022 середа
15:52
війна з Росією корабель рф

У Чорному морі перебуває 13 російських військових кораблів, зокрема ракетоносій із "калібрами"

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Ми говоримо зранку про угрупування ворожих кораблів із 13 бойових одиниць. Серед них підводний човен, який має чотири "калібри", - один ракетоносій", - зазначив він.

Сергій Братчук висловив надію, що суден стане менше у зв’язку з дощем і штормом в Одесі. За його словами, кораблі могли відійти до тимчасово окупованого Севастополя поповнити запас після ракетних ударів по Україні.

Речник Одеської ОВА зауважив, що ситуацію відстежують і українська ППО готова до відповідних дій.

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