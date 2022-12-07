РФ тримає в Чорному морі 13 військових кораблів, - Братчук
У Чорному морі перебуває 13 російських військових кораблів, зокрема ракетоносій із "калібрами"
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в етері Еспресо.
"Ми говоримо зранку про угрупування ворожих кораблів із 13 бойових одиниць. Серед них підводний човен, який має чотири "калібри", - один ракетоносій", - зазначив він.
Сергій Братчук висловив надію, що суден стане менше у зв’язку з дощем і штормом в Одесі. За його словами, кораблі могли відійти до тимчасово окупованого Севастополя поповнити запас після ракетних ударів по Україні.
Речник Одеської ОВА зауважив, що ситуацію відстежують і українська ППО готова до відповідних дій.
- 6 грудня росіяни завдали 10 ракетних ударів по Україні.
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