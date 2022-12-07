Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 грудня.

Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

Загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

"На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка, Запсілля і Миропілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Тернів, Ямполівки і Лиману на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

Наразі на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. Проте серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

За 6 грудня українські воїни збили 17 ворожих безпілотників та вдарили по декількох районах зосередження російських солдатів і техніки.

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