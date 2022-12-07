Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 грудня.

Своєю чергою авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

А підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.

За добу, 5 грудня, морські піхотинці ЗСУ демілітаризували російське сховище з боєприпасами на окупованих територіях і 2 безпілотники.

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