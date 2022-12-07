Українські воїни збили 17 ворожих безпілотників та вдарили по декількох районах зосередження російських солдатів і техніки
За минулу добу, 6 грудня, захисники України збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 грудня.
Своєю чергою авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
А підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.
- За добу, 5 грудня, морські піхотинці ЗСУ демілітаризували російське сховище з боєприпасами на окупованих територіях і 2 безпілотники.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе