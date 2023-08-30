У Чорному морі на чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів: чи є ракетоносії

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, ще один корабель РФ перебуває в Азовському морі.

У Середземному морі чергують ще 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр". Їхній загальний залп сягає 24 ракет.

Фото: ВМС ЗСУ / телеграм