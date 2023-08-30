У Чорному морі на чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів: чи є ракетоносії
Станом на середу, 30 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають п'ять ворожих кораблів. Серед них немає носіїв крилатих ракет типу "калібр"
Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
Крім того, ще один корабель РФ перебуває в Азовському морі.
У Середземному морі чергують ще 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр". Їхній загальний залп сягає 24 ракет.
Фото: ВМС ЗСУ / телеграм
- Напередодні, 28 серпня, РФ тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, серед яких був один носій крилатих ракет типу "калібр".
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